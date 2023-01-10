В ГД предложили запретить депутатам и чиновникам в период СВО отдыхать за границей

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Руководители думских фракций не должны во время спецоперации уезжать за рубеж, этот вопрос следует урегулировать в правовом поле. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, ввести подобную инициативу на территории РФ будет сложно, однако обсудить это с юристами следует в обязательном порядке.

"В то время когда другие защищают родину (а родину защищают не только на фронте, у нас и тылы есть), другие просто-напросто, извините за выражение, пузо греют за границей, при этом выставляя напоказ эпатажные все эти вещи, хвастаясь богатствами и так далее. Это абсолютно ни в какие рамки не лезет", – подчеркнул Швыткин в беседе с изданием "Подъем".

Депутат отметил, что отдых за границей со стороны глав фракций во время СВО – это нарушение морально-этических норм. Он считает, что такие руководители бросают свой народ.

Ранее сообщалось, что депутаты решили регламентировать собственные действия. С такой инициативой выступили в партии "Единая Россия". Там предложили публиковать поменьше роскоши в соцсетях, а также быть осторожнее с эмоциональными высказываниями.

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