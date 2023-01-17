Региональным чиновникам неофициально запретили отдыхать за рубежом – СМИ

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Региональным чиновникам настоятельно рекомендовали не ездить в отпуск на заграничные курорты, пишет газета "Коммерсант". По информации издания, поводом для таких мер стали несколько громких скандалов, связанных с отдыхом политиков за рубежом.

В статье отмечается, что официально местные власти не могут запретить госслужащим выезжать за границу, поэтому ограничение носит рекомендательный характер.

"Рекомендация не выезжать за границу существует в Марий Эл <...>. Она устная и пока никем из чиновников и депутатов не нарушалась. <...> Аналогичные негласные запреты существуют в Чувашии и Северной Осетии. <...> А в Брянской области неофициальная рекомендация не покидать пределы России действует еще с февраля 2022 года", – говорится в публикации.

Как заявил глава отделения "Единой России" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник, запрет на выезд не может иметь официальных оснований, но каждый чиновник обязан отдавать отчет своим действиям и "вести себя прилично".

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что руководители думских фракций не должны уезжать за рубеж во время спецоперации. По мнению парламентария, этот вопрос следует урегулировать в правовом поле. Депутат отметил, что отдых глав фракций ГД за границей во время СВО является нарушением морально-этических норм.

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