Обвиняемый в убийстве Бабаевой полностью признал вину

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Обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой полностью признал вину в суде, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что искренне раскаивается в содеянном. Его адвокат Вячеслав Позигун также заявил, что есть прямые доказательства, что трагедия произошла по вине подсудимого.

Симферопольский районный суд Крыма приступил к рассмотрению дела 15 мая.

Журналистка погибла 28 октября 2022 года во время занятий по военно-спортивной стрельбе на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

В ряде СМИ тогда заявлялось, что Бабаева якобы совершила ошибку, а пуля сделала рикошет в ее сторону. Ее муж Евгений Двоскин тогда опроверг эту информацию и сказал, что она погибла из-за выстрела другого человека. Знакомый с расследованием источник указывал, что пуля попала ей в голову, когда она выполняла упражнение по стрельбе в положении лежа.

Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В произошедшем обвинили Игоря Малева.