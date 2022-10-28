Журналист "России сегодня" погибла в Крыму из-за несчастного случая

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава симферопольского подразделения "России сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму из-за несчастного случая во время занятий по военно-спортивной стрельбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора холдинга Дмитрия Киселева.

"Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась за ленточку, желая поддержать наших героев. Шальная пуля... Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать", – заявил он.

Киселев добавил, что Бабаева была профессионалом высочайшего уровня.

Ранее российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб при обстреле переправы в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины. Клоков работал на телеканале Москва 24, Первом канале, Russia Today и в правительстве Москвы.

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