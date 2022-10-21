При обстреле Херсона со стороны ВСУ погиб продюсер и журналист Москвы 24 Олег Клоков

Фото: телеграм-канал "Губарева Катерина"

Российский продюсер и журналист Олеге Клокове погиб при обстреле Украиной переправы в Херсоне, сообщила замглавы Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что россиянин "прибыл по зову сердца помогать Херсону и области".

"Олег приехал по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия" в первых числах октября", – сказала Губарева.

Клоков работал на телеканале Москва 24, на Первом канале, на Russia Today и в правительстве Москвы.

Среди жертв, помимо продюсера, двое сотрудников херсонской телерадиокомпании "Таврия".

Вечером 20 октября украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Российские силы ПВО сбили 11 ракет, одна упала в район Антоновского моста.

По данным замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, жертвами ракетного удара стали четыре человека. Также сообщалось о по меньшей мере 10 пострадавших, среди которых есть дети и журналисты. Кроме того, были сожжены 12 гражданских машин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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