При обстреле украинскими военными переправы в Херсоне погибли три человека – Рогов

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

Он добавил, что 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста.

В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела три человека погибли, среди них есть дети, 10 мирных человек ранены. Также 12 гражданских машин сожжены.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цель атаки была достигнута.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона

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