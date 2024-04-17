Дело о гибели журналистки Бабаевой передано в суд Крыма

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Уголовное дело с обвинением в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передали в суд. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ее мужа Евгения Двоскина.

Мужчина подчеркнул, что дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") направлено в Симферопольский районный суд Крыма. Обвиняемым фигурирует Игорь Малев, добавил он.

По данным судебной базы, дело будет рассматривать председатель суда Александр Сердюк. Первое заседание намечено на 15 мая.

Журналистка погибла 28 октября 2022 года во время занятий по военно-спортивной стрельбе на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

В ряде СМИ тогда заявлялось, что Бабаева якобы совершила ошибку, а пуля сделала рикошет в ее сторону. Двоскин тогда опроверг эту информацию и сказал, что она погибла из-за выстрела другого человека. Знакомый с расследованием источник указывал, что пуля попала ей в голову, когда она выполняла упражнение по стрельбе в положении лежа.

