СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в Подмосковье

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ГСУ СК РФ по Московской области предъявило заочное обвинение в посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия, а также заочно избрало меру пресечения в виде заключения под стражу жителю города Истры. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сейчас мужчина объявлен в розыск. Следователи считают, что двое сотрудников органов внутренних дел 7 апреля прибыли в район СНТ "Озон", чтобы проверить информацию о возможном преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.



"Находившийся там мужчина на законные требования полицейских о необходимости проведения досмотра оказал активное сопротивление и произвел в них из не установленного на данный момент оружия не менее 6 выстрелов, после чего скрылся", – уточнили в пресс-службе.

В результате помощник участкового уполномоченного полиции погиб на месте, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и изъяли следы преступления, а также допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз.



Нападение случилось неподалеку от деревни Якимово городского округа Черноголовка. Погибшим оказался старший прапорщик полиции Сергей Ефименко, который работал в отделе полиции по Лосино-Петровскому городскому округу МУ МВД РФ "Щелковское". По данному факту было возбуждено уголовное дело.



Позднее полицейские установили личность нападавшего. Под подозрение попал житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. В МВД попросили граждан, располагающих информацией об этом человеке, обратиться в полицию. Злоумышленник может быть вооружен.