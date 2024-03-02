Жителям столицы рассказали об онлайн-гиде по БКЛ на портале "Узнай Москву"

Жителям столицы рассказали об онлайн-гиде по Большой кольцевой линии метро на портале "Узнай Москву". Через сайт или мобильное приложение пассажиры могут отправиться в онлайн-экскурсию и узнать интересные факты о каждой из станций.

Портал рассказывает о знаковых местах, расположенных вблизи станций. По данным ресурса, на первом месте по популярности у пользователей стоит история станции БКЛ "Сокольники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.