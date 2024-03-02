Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 08:15

Город

Жителям столицы рассказали об онлайн-гиде по БКЛ на портале "Узнай Москву"

Жителям столицы рассказали об онлайн-гиде по БКЛ на портале "Узнай Москву"

В столице стартовала вторая Московская неделя моды

Москвичам рассказали об интересных столичных выставках, которые можно посетить на выходных

Посвященные Дню писателя мероприятия пройдут в Москве 3 марта

Сезон проката электросамокатов в Москве возобновится при стабильной плюсовой температуре

Столичные парки подготовили программу мероприятий для посетителей

Московские кондитеры нарастили объем производства сладостей

Еще три круглогодичные ярмарки выходного дня открылись в Москве

Тысячи тюльпанов расцветут в "Аптекарском огороде" с 2 по 17 марта

Порядка 65 тысяч уличных фонарей модернизируют в Москве в 2024 году

Жителям столицы рассказали об онлайн-гиде по Большой кольцевой линии метро на портале "Узнай Москву". Через сайт или мобильное приложение пассажиры могут отправиться в онлайн-экскурсию и узнать интересные факты о каждой из станций.

Портал рассказывает о знаковых местах, расположенных вблизи станций. По данным ресурса, на первом месте по популярности у пользователей стоит история станции БКЛ "Сокольники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городметровидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика