Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 07:30

Новости

Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

Все направления в послании президента напрямую касаются Москвы – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 февраля

Все направления в послании президента РФ напрямую касаются Москвы – Собянин

Москва поможет внедрить сервисы цифровой системы "Моя школа" двум регионам – Собянин

Собянин: послание Владимира Путина обозначило четкие направления развития Москвы

Собянин рассказал о создании в Москве инновационной медицинской инфраструктуры

Собянин: почти 130 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Сергей Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

Новости часа: рабочие почти достроили новый центр лучевой терапии в Коммунарке

Около 340 миллионов поездок по Большой кольцевой линии (БКЛ) совершили москвичи и гости города за год ее работы. Об итогах 12 месяцев после открытия сквозного движения рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Самой большой в мире кольцевой линией подземки по будням пользуются 1,3 миллиона человек. При этом более 10% – это пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика