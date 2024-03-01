Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

Около 340 миллионов поездок по Большой кольцевой линии (БКЛ) совершили москвичи и гости города за год ее работы. Об итогах 12 месяцев после открытия сквозного движения рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Самой большой в мире кольцевой линией подземки по будням пользуются 1,3 миллиона человек. При этом более 10% – это пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом.

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