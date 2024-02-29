Песков объяснил продолжительность послания Путина его предвыборной программой

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Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Звезда".

По словам официального представителя Кремля, российский лидер уделил внимание международной обстановке.

"Дело в том, что международная обстановка закладывает тот режим, в котором предстоит решить внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле", – добавил Песков.

29 февраля Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Мероприятие длилось 2 часа и 6 минут, что стало рекордом по продолжительности.

В своей речи глава государства затронул темы транспорта, строительства, социального обеспечения, налогообложения и другие.

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы