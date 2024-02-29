Средняя продолжительность жизни в РФ должна составить не менее 78 лет к 2030 году – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Средняя продолжительность жизни в стране в настоящий момент превысила 73 года, к 2030 году она должна составить не менее 78 лет. Об этом Владимир Путин сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, сейчас РФ вернулась на допандемийный уровень. В будущем, после 2030 года, государству следует выйти на уровень 80 лет и более.

"К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", – сказал Путин.

Кроме того, президент указал, что минимальный размер оплаты труда в стране к 2030 году должен увеличиться почти вдвое и вырасти до 35 тысяч рублей. Он уточнил, что это повлияет на размер социальных пособий, зарплат граждан в бюджетной сфере и в отраслях экономики.