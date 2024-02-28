"Это Москва. Туризм": Москва "подземная"

Команда программы "Это Москва. Туризм" расскажет о главных тайнах и артефактах Москвы подземной. Среди знаковых мест – музей на месте первой улицы города и мост через реку у Кремля.

Какие секреты есть у станций столичного метро? Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".



