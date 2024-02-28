28 февраля, 13:30Город
"Это Москва. Туризм": Москва "подземная"
Команда программы "Это Москва. Туризм" расскажет о главных тайнах и артефактах Москвы подземной. Среди знаковых мест – музей на месте первой улицы города и мост через реку у Кремля.
Какие секреты есть у станций столичного метро? Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".
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Программа: Это Москва