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Новости

28 февраля, 13:30

Город

"Это Москва. Туризм": Москва "подземная"

"Это Москва. Туризм": Москва "подземная"

Новости часа: тестирование в больницах Москвы прошли более 110 технологических проектов

Специалисты представили цифровые проекты Москвы на выставке "Россия"

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Победителей детского литературного конкурса наградили в павильоне "Роснефти" на ВДНХ

"Безопасный город": столичные спасатели усилили контроль за водоемами из-за оттепели

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Медведицу Айку из Московского зоопарка поздравили с Днем полярного медведя

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Команда программы "Это Москва. Туризм" расскажет о главных тайнах и артефактах Москвы подземной. Среди знаковых мест – музей на месте первой улицы города и мост через реку у Кремля.

Какие секреты есть у станций столичного метро? Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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Программа: Это Москва
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