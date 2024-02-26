"Техноград" на ВДНХ пригласил москвичей пройти обучение на новых онлайн-курсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ пригласил жителей и гостей столицы на бесплатные онлайн-курсы, в рамках которых москвичи смогут разобраться в программировании, компьютерном дизайне, маркетинге, строительстве и автомобильном сервисе.

Для участия в образовательных занятиях нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке, а после успешного завершения курса слушателям выдадут сертификаты или удостоверения о повышении квалификации, уточнили на сайте мэра Москвы.

Для начинающих в программировании или в использовании персонального компьютера могут записаться на обучение по направлению "Информационные технологии". В марте будут организованы шесть двухдневных занятий, в рамках которых жители столицы смогут получить все базовые знания. Первые занятия, где объяснят принцип использования текстовых редакторов, пройдут 7 марта с 16:00 до 19:00 и 9 марта с 18:00 до 21:00.

На следующих занятиях, 14 марта с 16:00 до 19:00 и 16 марта с 18:00 до 21:00, москвичам расскажут про операционные системы и о принципах работы с документами. Далее 28 марта с 16:00 до 19:00 и 30 марта с 18:00 до 21:00 эксперты познакомят граждан с электронными таблицами. Оставшиеся три онлайн-курса посвятят популярным языкам программирования: 2 марта с 14:00 до 17:00 и 16 марта с 14:00 до 17:00, 23 марта с 14:00 до 17:00 и 30 марта с 14:00 до 17:00, 30 марта с 10:00 до 13:00 и 31 марта с 10:00 до 13:00.

В области "Дизайна" жителям столицы расскажут, как создавать анимированные ролики и редактировать фотографии. На занятиях, которые запланированы на 16 марта с 10:00 до 13:00 и 17 марта с 10:00 до 13:00, объяснят принципы моушен-дизайна. При этом 2 марта с 10:00 до 13:00 и 3 марта с 10:00 до 13:00 с москвичами поделятся тонкостями фотомонтажа.

Начинающие бизнесмены и маркетологи смогут получить новые знания на курсах по направлению "Предпринимательство в цифровой среде". Так, 18 марта с 17:00 до 20:00 и 25 марта с 17:00 до 20:00 эксперты расскажут о маркетинговой среде, а именно затронут тему методов продвижения продукции в интернет-пространстве, объяснят основы веб-аналитики, поисковой оптимизации (SEO), контекстной и таргетированной рекламы, а также email-маркетинга.

Есть также и шесть практических занятий, связанных с инновационными технологиями в строительстве. Например, 26 марта в 10:00 слушателям расскажут о тонкостях укладки фасадной плитки и монтажа водосточных систем, а 27 марта в 10:00 – обустройства малозаглубленных фундаментов. Кроме того, 11 марта в 10:00 с жителями столицы поделятся особенностями мембранных кровель, 13 марта в 10:00 – плоских битумных кровлей, а 25 марта в 10:00 – скатных.

Также очно пройдет курс по основам коттеджного малоэтажного строительства, запланированный на 28 марта, начало в 10:00.

В марте также должны состояться пятидневные очные и онлайн-курсы в мастерской "Электроэнергетика", в рамках которых можно будет повысить квалификацию по специальности "электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций". Эксперты объяснят, как обеспечить безаварийную работу электростанций, поделятся особенностями выработки энергии тепловыми электростанциями. Занятия запланированы с 11 по 15 марта с 10:00 до 18:00.

Повысить навыки по обслуживанию автомобилей помогут эксперты по направлению "Автомобильный сервис". Всего будет три очных курса. На первом занятии, которое пройдет 4 и 25 марта, расскажут об особенностях подбора шин. Уже 5 и 26 марта специалистов научат работать с колесными дисками, а на занятиях 13, 21 и 22 марта обучат тонкостям шиномонтажа. Все встречи будут начинаться в 09:30.

Также в "Технограде" состоится восемь курсов по направлению личностного и карьерного роста, где можно подтянуть свои навыки адаптивности, проведения переговоров, межличностного общения и профайлинга, управления людьми, эффективного обучения и самопрезентации.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги детского чемпионата "Мастерята", который проводился в Москве. Мэр рассказал, что ребята показали умения в 45 разных направлениях. В финал прошли почти 8 тысяч учеников 478 московских школ, что на тысячу превышает результаты прошлого года.

По информации градоначальника, золотые медали завоевали 179 команд, серебряные – 192, бронзовые – 209. Успехи оценивали 450 экспертов и высококвалифицированных специалистов, указал мэр. Они провели свыше 1,5 тысячи часов мастер-классов для школьников при подготовке к чемпионату.



Комплекс "Техноград" на ВДНХ запускает новый онлайн-курс