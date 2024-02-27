Столичные волонтеры провели почти 90 тысяч смен на выставке-форуме "Россия"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Волонтеры Москвы с начала работы выставки-форума "Россия" провели почти 90 тысяч смен. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Они координируют участников мероприятия, сопровождают гостей, помогают в пресс-центре и выполняют множество других функций", – рассказала Сергунина.

В числе волонтеров, по ее словам, люди самых разных отраслей – журналисты, врачи, спасатели, государственные служащие и педагоги, а также железнодорожники.

За время работы форума волонтеры 450 раз отметили свои дни рождения, а медиаволонтеры сделали более 28 тысяч фото, сняли 250 видеороликов и написали 850 постов в социальных сетях. Наиболее многочисленные команды добровольцев, рассказала Сергунина, работают в павильонах № 1, 57 и 75.

Так, на счету супругов Сергея Шишкина и Татьяны Зыковой по 193 часа волонтерства.

"Форум не может оставить равнодушным никого. Нас он захватил полностью! Великолепные условия созданы и в волонтерском штабе", – сказала доброволец Татьяна.

Другой же волонтер – 19-летняя студентка Татьяна Павлова – совмещает подготовку к экзаменам и помощь на форуме. Она инвалид первой группы и поэтому смогла оценить условия для людей с различными возможностями и ограничениями здоровья.

"Здесь есть все условия для комфортного передвижения по павильонам: начиная с бесплатных удобных маршруток, которые ходят по всей выставке, и заканчивая пандусами и большими дверьми", – поделилась она.

Другой помощник, Алексей Федотов, имеет вторую группу инвалидности, но приходит на ВДНХ каждые выходные и берет по две волонтерские смены. Мужчина отметил, что каждая из них уникальная.

По словам Сергуниной, добровольцами стали жители разных регионов страны – от Калининграда до Барнаула. Самая старшая из них, 76-летняя жительница Анапы Людмила Заморина, пробыла на площадке 117 часов.

Присоединиться к команде волонтеров можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что волонтерскому движению, которое объединяет ресурсный центр "Мосволонтер", исполнилось 10 лет. По информации градоначальника, на сегодняшний день в центре действует уже 12 направлений.

Он напомнил, что за это время в столице были такие важные мероприятия, как чемпионат мира по футболу, шествия "Бессмертного полка", форумы и различные выставки.

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