27 февраля, 09:47Город
Столичные волонтеры провели почти 90 тысяч смен на выставке-форуме "Россия"
Фото: пресс-служба КОСиМП
Волонтеры Москвы с начала работы выставки-форума "Россия" провели почти 90 тысяч смен. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.
"Они координируют участников мероприятия, сопровождают гостей, помогают в пресс-центре и выполняют множество других функций", – рассказала Сергунина.
В числе волонтеров, по ее словам, люди самых разных отраслей – журналисты, врачи, спасатели, государственные служащие и педагоги, а также железнодорожники.
За время работы форума волонтеры 450 раз отметили свои дни рождения, а медиаволонтеры сделали более 28 тысяч фото, сняли 250 видеороликов и написали 850 постов в социальных сетях. Наиболее многочисленные команды добровольцев, рассказала Сергунина, работают в павильонах № 1, 57 и 75.
Так, на счету супругов Сергея Шишкина и Татьяны Зыковой по 193 часа волонтерства.
"Форум не может оставить равнодушным никого. Нас он захватил полностью! Великолепные условия созданы и в волонтерском штабе", – сказала доброволец Татьяна.
Другой же волонтер – 19-летняя студентка Татьяна Павлова – совмещает подготовку к экзаменам и помощь на форуме. Она инвалид первой группы и поэтому смогла оценить условия для людей с различными возможностями и ограничениями здоровья.
"Здесь есть все условия для комфортного передвижения по павильонам: начиная с бесплатных удобных маршруток, которые ходят по всей выставке, и заканчивая пандусами и большими дверьми", – поделилась она.
Другой помощник, Алексей Федотов, имеет вторую группу инвалидности, но приходит на ВДНХ каждые выходные и берет по две волонтерские смены. Мужчина отметил, что каждая из них уникальная.
По словам Сергуниной, добровольцами стали жители разных регионов страны – от Калининграда до Барнаула. Самая старшая из них, 76-летняя жительница Анапы Людмила Заморина, пробыла на площадке 117 часов.
Присоединиться к команде волонтеров можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что волонтерскому движению, которое объединяет ресурсный центр "Мосволонтер", исполнилось 10 лет. По информации градоначальника, на сегодняшний день в центре действует уже 12 направлений.
Он напомнил, что за это время в столице были такие важные мероприятия, как чемпионат мира по футболу, шествия "Бессмертного полка", форумы и различные выставки.
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