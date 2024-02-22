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22 февраля, 15:39

События

Москва онлайн расскажет, как взять собаку из приюта и сделать ее жизнь счастливой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

25 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят работу выставки собак и кошек из приютов "Надо брать! Зимой!".

Корреспондент Лариса Соколова расскажет, как забрать четвероного друга из приюта, а также пообщается с волонтерами и ветеринарами о том, как правильно ухаживать за питомцем и как защитить собаку от догхантеров.

Смотрите прямую трансляцию 25 февраля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

животныеобществоМосква онлайн
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