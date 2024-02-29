Поддержка семей и новые нацпроекты: главное в послании Путина Федеральному собранию

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля – оно стало самым продолжительным в истории. Президент озвучил задачи не только на текущий момент, но и на перспективу до 2030 года и далее. Главные тезисы выступления российского лидера – в материале Москвы 24.
СВО и Запад
Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности – 2 часа и 6 минут. В его начале президент подчеркнул, что в основе предлагаемых им проектов в том числе мнения, собранные во время поездок по регионам и общения с экспертными сообществами. По его словам, все задачи можно будет выполнить, только если страна сплотится.
Путин поблагодарил граждан и бизнес, которые оказывают поддержку тем, кто находится в зоне проведения специальной военной операции. Ее в свое время поддержало подавляющее большинство россиян, подчеркнул президент. При этом вмешательство в дела РФ извне провалилось, указал глава государства.
Путин рассказал о модернизации российской обороны. В частности, работа над совершенствованием ядерного потенциала в целом уже завершена, а на страже уже стоят передовые комплексы. Президент не исключил диалога по вопросам стратегического вооружения с США, однако усомнился в желании американцев вести его на равных условиях.
"Наша позиция понятна. Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе", – сказал он.
Путин призвал добиться рациональной экономики в армии, так как Запад пытается измотать Россию, втянув ее в гонку вооружений. При этом президент в очередной раз опроверг вбросы о якобы намерениях напасть на Европу и разместить ядерный потенциал в космосе. Но подчеркнул, что РФ способна серьезно ответить на внешнюю агрессию, а действия Запада провоцируют разрушительный конфликт.
Демография и благосостояние граждан
В своем послании Владимир Путин обратил внимание на вопрос рождаемости. По его словам, многодетные семьи должны стать нормой и национальным приоритетом. Бедность в этих слоях населения необходимо сократить вдвое к 2030 году.
Президент анонсировал запуск национального проекта "Семья" и объявил о дополнительной финансовой поддержке регионов с низкой рождаемостью.
Во время послания президент также объявил о продлении программы льготной семейной ипотеки до 2030 года – Путин поручил сохранить ее базовые параметры. До 2030 года будет продлена и программа материнского капитала. Кроме того, глава государства предложил увеличить вдвое налоговый вычет на второго ребенка – до 2,8 тысячи рублей в месяц, и повысить его на третьего и последующих детей – до 6 тысяч.
"В семьях, где растут много детей, – много и забот. И у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем", – подчеркнул Путин.
Высказался президент и о планах по увеличению МРОТ. По его словам, к 2030 году его размер достигнет 35 тысяч рублей. Помимо этого, российский лидер объявил о запуске в следующем году программы модернизации детских садов и школ.
Медицина и спорт
В своем послании президент объявил о создании еще одного нацпроекта – "Продолжительная и активная жизнь". Путин поставил задачу довести среднюю продолжительность жизни в России к 2030 году до 78 лет, после этого срока – до 80+. Также в рамках этого нацпроекта в ближайшие годы все, кто нуждается в долговременном уходе, должны получить эту поддержку.
Анонсировал глава государства и налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. Предложение он подкрепил фразой: "Бросай пить – вставай на лыжи!"
Поддержка молодежи
Помимо этого, в своем послании парламентариям Путин объявил о создании нацпроекта "Молодежь России". Он объяснил это решение тем, что именно новое поколение является залогом и гарантией суверенитета страны и продолжением ее истории.
Также президент предложил увеличить выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах в размере до 10 тысяч рублей – мера начнет действовать с 1 марта 2024 года. Введут и дополнительные 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
Еще одно важное решение, которое касается молодежи, – в изменении подходов к сдаче ЕГЭ. Во-первых, Путин поручил ликвидировать разницу в школьной программе и вопросах на экзамене. Во-вторых, предложил давать школьникам "второй шанс".
Кроме того, Путин подчеркнул необходимость ликвидации несправедливого разрыва в доходах бюджетников.
"Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах федерации порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив", – заявил президент.
Кадровый потенциал
Владимир Путин объявил о задачах в подготовке новых специалистов, которые будут готовы трудиться в современной экономике. Для этого президент создал еще один нацпроект – "Кадры".
"Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. И здесь важно участие будущих работодателей", – рассказал президент.
Также Путин в рамках нового нацпроекта объявил о выделении порядка 400 миллиардов рублей на расширение программы строительства университетских кампусов: планируется создать не менее 40 студенческих городков. Там будут все условия для того, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели и молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей, заявил российский лидер.
Новые технологии
Президент в своем послании рассказал о проработке новых нацпроектов в сфере технологического развития России. В частности, Владимир Путин призвал усилить работу по созданию собственных товаров.
У проектов, направленных на развитие технологического суверенитета, будет приоритетное бюджетное финансирование, обозначил президент. В первую очередь эта работа должна идти в таких сферах, как производство лекарств, оборудования, станков, транспортных средств и других подобных товаров и технологий. При этом Путин подчеркнул, что Россия не стремится импортозаместить всю продукцию, но правительство знает те чувствительные области, где эта деятельность необходима.
Говоря о развитии собственных производств, глава государства объявил об инвестициях на 120 миллиардов рублей в проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также на расширение промышленной ипотеки. Кроме того, президент поставил задачу войти в список 25 стран – лидеров по количеству промышленных роботов.
Вопрос цифровизации также был озвучен в послании главы государства. Развитие этой сферы войдет в новый нацпроект "Экономика данных", на который направят более 700 миллиардов рублей в течение ближайших шести лет.
Также Путин сообщил об утверждении обновленной стратегии внедрения искусственного интеллекта. Он отметил, что Россия уже опередила многие страны по предоставлению госуслуг в электронном виде, но на этом ни в коем случае нельзя останавливаться.
Экономика и строительство
Путин заявил, что, пока экономика стран БРИКС неуклонно растет, страны Европы теряют свое влияние в этом направлении. По словам президента, РФ готова и дальше развивать торговлю с дружественными государствами.
Говоря о внутренних делах, президент объявил о создании нового инструмента по увеличению благосостояния граждан – сберегательного сертификата.
Кроме того, президент обратил внимание на вопросы малого и среднего предпринимательства. Он отметил положительную динамику в этом вопросе и призвал власти и правоохранительные органы помогать бизнесу, а не притеснять его. В этом контексте глава государства объявил о планах по амнистии некрупных компаний, которые пошли на дробление бизнеса при переходе с упрощенной системы налогообложения на обычную.
"Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной, цивилизованной работе "в белую". При этом, подчеркну, никаких штрафов – подчеркиваю это особо – никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии", – объяснил Путин.
Еще одно предложение президента для таких компаний – право брать кредитные каникулы раз в пять лет. Период послаблений в таком случае продлится полгода.
Также он объявил, что с 1 января 2025 года мораторий на проверки предпринимателей будет отменен. Вместо этого на законодательном уровне закрепят риск-ориентированный подход. При такой схеме работы вместо проверок будут профилактические мероприятия.
Путин объявил и о планах реформировать систему налогообложения. По мнению президента, нужно снизить эту нагрузку на семьи и увеличить ее для граждан и бизнеса с высокими доходами. Новый порядок должен быть закреплен до 2030 года.
Рассказал Путин и о планах по запуску новой программы расселения аварийного жилья.
В контексте крупных инфраструктурных проектов Владимир Путин напомнил о планах по продлению трассы М-12 и рассказал о предстоящем строительстве дороги Джубга – Сочи. Также президент поставил цель модернизировать не менее 75 аэропортов и обновить воздушный парк российских авиакомпаний. Кроме того, глава государства рассказал о перспективах развития железнодорожного транспорта. В частности, создании высокоскоростных магистралей из Москвы в другие российские регионы и столицу Белоруссии Минск. Кроме того, в планах расширение пропускной способности БАМа и "Транссиба".
Культура
Российский лидер объявил о планах по модернизации музеев, клубов, библиотек, кинозалов и другой подобной инфраструктуры, а также о проработке расширения программы "Пушкинская карта". По ней россияне от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения страны.
Кроме того, президент рассказал о программе "Земский работник культуры", разработанной по аналогии с такими решениями для врачей и учителей.
"Люди постоянно говорят об этом на встрече. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – два миллиона", – привел подробности российский лидер.
Обозначил президент и приоритеты в плане сохранения культурного наследия страны. Все противоречия, из-за которых в России разрушаются памятники, должны быть устранены, потребовал Путин.
Экология и туризм
К 2030 году в России должны быть переработаны все твердые отходы, отметил Владимир Путин. Весь мусор нужно будет сортировать, а четверть его использовать вторично.
Кроме того, власти должны сократить вдвое по России объем вредных выбросов в атмосферу. Президент сказал в своем послании, что в рамках проекта "Чистый воздух" в 12 индустриальных центрах страны уже добились прогресса в этом направлении.
Еще один долгосрочный план – создание качественной туристической инфраструктуры. В частности, на озере Байкал должен появиться курорт с нулевым уровнем загрязнения. Он должен быть построен к 2030 году, объявил президент.
Также в России появится фонд экологических и природоохранных объектов для поддержки гражданских инициатив. Заявил Путин и о намерениях повысить зарплаты тем, кто работает в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии и охраны окружающей среды, а также занимается ключевыми вопросами экологического благополучия.
Программа "Время героев"
Владимир Путин назвал бойцов СВО настоящей элитой страны. По словам президента, именно они должны участвовать в воспитании молодежи и занимать ключевые управленческие посты. В связи с этим с 1 марта 2024 года в России начнет действие программа "Время героев", тогда же желающие смогут подать свои заявления.
В завершении послания президент поблагодарил всех россиян за солидарность и надежность и в особенности отметил бойцов СВО. Всю страну Владимир Путин назвал одной большой семьей, и именно поэтому "мы вместе сделаем все так, как хотим и мечтаем".
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