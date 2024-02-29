Поддержка семей и новые нацпроекты: главное в послании Путина Федеральному собранию

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля – оно стало самым продолжительным в истории. Президент озвучил задачи не только на текущий момент, но и на перспективу до 2030 года и далее. Главные тезисы выступления российского лидера – в материале Москвы 24.

СВО и Запад

Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности – 2 часа и 6 минут. В его начале президент подчеркнул, что в основе предлагаемых им проектов в том числе мнения, собранные во время поездок по регионам и общения с экспертными сообществами. По его словам, все задачи можно будет выполнить, только если страна сплотится.

Путин поблагодарил граждан и бизнес, которые оказывают поддержку тем, кто находится в зоне проведения специальной военной операции. Ее в свое время поддержало подавляющее большинство россиян, подчеркнул президент. При этом вмешательство в дела РФ извне провалилось, указал глава государства.





Владимир Путин президент РФ Не мы начали эту войну в Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан.

Путин рассказал о модернизации российской обороны. В частности, работа над совершенствованием ядерного потенциала в целом уже завершена, а на страже уже стоят передовые комплексы. Президент не исключил диалога по вопросам стратегического вооружения с США, однако усомнился в желании американцев вести его на равных условиях.

"Наша позиция понятна. Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе", – сказал он.

Путин призвал добиться рациональной экономики в армии, так как Запад пытается измотать Россию, втянув ее в гонку вооружений. При этом президент в очередной раз опроверг вбросы о якобы намерениях напасть на Европу и разместить ядерный потенциал в космосе. Но подчеркнул, что РФ способна серьезно ответить на внешнюю агрессию, а действия Запада провоцируют разрушительный конфликт.

Демография и благосостояние граждан

В своем послании Владимир Путин обратил внимание на вопрос рождаемости. По его словам, многодетные семьи должны стать нормой и национальным приоритетом. Бедность в этих слоях населения необходимо сократить вдвое к 2030 году.

Президент анонсировал запуск национального проекта "Семья" и объявил о дополнительной финансовой поддержке регионов с низкой рождаемостью.





Владимир Путин президент РФ Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект.

Во время послания президент также объявил о продлении программы льготной семейной ипотеки до 2030 года – Путин поручил сохранить ее базовые параметры. До 2030 года будет продлена и программа материнского капитала. Кроме того, глава государства предложил увеличить вдвое налоговый вычет на второго ребенка – до 2,8 тысячи рублей в месяц, и повысить его на третьего и последующих детей – до 6 тысяч.

"В семьях, где растут много детей, – много и забот. И у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем", – подчеркнул Путин.

Высказался президент и о планах по увеличению МРОТ. По его словам, к 2030 году его размер достигнет 35 тысяч рублей. Помимо этого, российский лидер объявил о запуске в следующем году программы модернизации детских садов и школ.

Медицина и спорт

В своем послании президент объявил о создании еще одного нацпроекта – "Продолжительная и активная жизнь". Путин поставил задачу довести среднюю продолжительность жизни в России к 2030 году до 78 лет, после этого срока – до 80+. Также в рамках этого нацпроекта в ближайшие годы все, кто нуждается в долговременном уходе, должны получить эту поддержку.

Анонсировал глава государства и налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. Предложение он подкрепил фразой: "Бросай пить – вставай на лыжи!"

Поддержка молодежи

Помимо этого, в своем послании парламентариям Путин объявил о создании нацпроекта "Молодежь России". Он объяснил это решение тем, что именно новое поколение является залогом и гарантией суверенитета страны и продолжением ее истории.

Также президент предложил увеличить выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах в размере до 10 тысяч рублей – мера начнет действовать с 1 марта 2024 года. Введут и дополнительные 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Еще одно важное решение, которое касается молодежи, – в изменении подходов к сдаче ЕГЭ. Во-первых, Путин поручил ликвидировать разницу в школьной программе и вопросах на экзамене. Во-вторых, предложил давать школьникам "второй шанс".





Владимир Путин президент РФ По выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы. Чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость ликвидации несправедливого разрыва в доходах бюджетников.

"Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах федерации порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив", – заявил президент.

Кадровый потенциал

Владимир Путин объявил о задачах в подготовке новых специалистов, которые будут готовы трудиться в современной экономике. Для этого президент создал еще один нацпроект – "Кадры".

"Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. И здесь важно участие будущих работодателей", – рассказал президент.

Также Путин в рамках нового нацпроекта объявил о выделении порядка 400 миллиардов рублей на расширение программы строительства университетских кампусов: планируется создать не менее 40 студенческих городков. Там будут все условия для того, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели и молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей, заявил российский лидер.

Новые технологии

Президент в своем послании рассказал о проработке новых нацпроектов в сфере технологического развития России. В частности, Владимир Путин призвал усилить работу по созданию собственных товаров.





Владимир Путин президент РФ Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности и помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентноспособности.

У проектов, направленных на развитие технологического суверенитета, будет приоритетное бюджетное финансирование, обозначил президент. В первую очередь эта работа должна идти в таких сферах, как производство лекарств, оборудования, станков, транспортных средств и других подобных товаров и технологий. При этом Путин подчеркнул, что Россия не стремится импортозаместить всю продукцию, но правительство знает те чувствительные области, где эта деятельность необходима.

Говоря о развитии собственных производств, глава государства объявил об инвестициях на 120 миллиардов рублей в проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также на расширение промышленной ипотеки. Кроме того, президент поставил задачу войти в список 25 стран – лидеров по количеству промышленных роботов.

Вопрос цифровизации также был озвучен в послании главы государства. Развитие этой сферы войдет в новый нацпроект "Экономика данных", на который направят более 700 миллиардов рублей в течение ближайших шести лет.





Владимир Путин президент РФ Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Также Путин сообщил об утверждении обновленной стратегии внедрения искусственного интеллекта. Он отметил, что Россия уже опередила многие страны по предоставлению госуслуг в электронном виде, но на этом ни в коем случае нельзя останавливаться.

Экономика и строительство

Путин заявил, что, пока экономика стран БРИКС неуклонно растет, страны Европы теряют свое влияние в этом направлении. По словам президента, РФ готова и дальше развивать торговлю с дружественными государствами.

Говоря о внутренних делах, президент объявил о создании нового инструмента по увеличению благосостояния граждан – сберегательного сертификата.





Владимир Путин президент России Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок – более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей. То есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.

Кроме того, президент обратил внимание на вопросы малого и среднего предпринимательства. Он отметил положительную динамику в этом вопросе и призвал власти и правоохранительные органы помогать бизнесу, а не притеснять его. В этом контексте глава государства объявил о планах по амнистии некрупных компаний, которые пошли на дробление бизнеса при переходе с упрощенной системы налогообложения на обычную.

"Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной, цивилизованной работе "в белую". При этом, подчеркну, никаких штрафов – подчеркиваю это особо – никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии", – объяснил Путин.



Еще одно предложение президента для таких компаний – право брать кредитные каникулы раз в пять лет. Период послаблений в таком случае продлится полгода.

Также он объявил, что с 1 января 2025 года мораторий на проверки предпринимателей будет отменен. Вместо этого на законодательном уровне закрепят риск-ориентированный подход. При такой схеме работы вместо проверок будут профилактические мероприятия.

Путин объявил и о планах реформировать систему налогообложения. По мнению президента, нужно снизить эту нагрузку на семьи и увеличить ее для граждан и бизнеса с высокими доходами. Новый порядок должен быть закреплен до 2030 года.

Рассказал Путин и о планах по запуску новой программы расселения аварийного жилья.





Владимир Путин президент РФ При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 миллиона человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику.

В контексте крупных инфраструктурных проектов Владимир Путин напомнил о планах по продлению трассы М-12 и рассказал о предстоящем строительстве дороги Джубга – Сочи. Также президент поставил цель модернизировать не менее 75 аэропортов и обновить воздушный парк российских авиакомпаний. Кроме того, глава государства рассказал о перспективах развития железнодорожного транспорта. В частности, создании высокоскоростных магистралей из Москвы в другие российские регионы и столицу Белоруссии Минск. Кроме того, в планах расширение пропускной способности БАМа и "Транссиба".

Культура

Российский лидер объявил о планах по модернизации музеев, клубов, библиотек, кинозалов и другой подобной инфраструктуры, а также о проработке расширения программы "Пушкинская карта". По ней россияне от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения страны.

Кроме того, президент рассказал о программе "Земский работник культуры", разработанной по аналогии с такими решениями для врачей и учителей.

"Люди постоянно говорят об этом на встрече. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – два миллиона", – привел подробности российский лидер.

Обозначил президент и приоритеты в плане сохранения культурного наследия страны. Все противоречия, из-за которых в России разрушаются памятники, должны быть устранены, потребовал Путин.

Экология и туризм

К 2030 году в России должны быть переработаны все твердые отходы, отметил Владимир Путин. Весь мусор нужно будет сортировать, а четверть его использовать вторично.

Кроме того, власти должны сократить вдвое по России объем вредных выбросов в атмосферу. Президент сказал в своем послании, что в рамках проекта "Чистый воздух" в 12 индустриальных центрах страны уже добились прогресса в этом направлении.

Еще один долгосрочный план – создание качественной туристической инфраструктуры. В частности, на озере Байкал должен появиться курорт с нулевым уровнем загрязнения. Он должен быть построен к 2030 году, объявил президент.

Также в России появится фонд экологических и природоохранных объектов для поддержки гражданских инициатив. Заявил Путин и о намерениях повысить зарплаты тем, кто работает в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии и охраны окружающей среды, а также занимается ключевыми вопросами экологического благополучия.

Программа "Время героев"

Владимир Путин назвал бойцов СВО настоящей элитой страны. По словам президента, именно они должны участвовать в воспитании молодежи и занимать ключевые управленческие посты. В связи с этим с 1 марта 2024 года в России начнет действие программа "Время героев", тогда же желающие смогут подать свои заявления.





Владимир Путин президент РФ Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарища.

В завершении послания президент поблагодарил всех россиян за солидарность и надежность и в особенности отметил бойцов СВО. Всю страну Владимир Путин назвал одной большой семьей, и именно поэтому "мы вместе сделаем все так, как хотим и мечтаем".