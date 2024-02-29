Путин объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов

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Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил о старте с 2025 года программы капитального ремонта детских садов, многие из которых были возведены еще в советские времена.

По его словам, РФ предстоит отремонтировать порядка 18,5 тысячи зданий. До 2030 года власти помогут регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, указал президент. На цели капремонта школ и детских садов Россия выделит свыше 400 миллиардов рублей, подчеркнул глава государства.

Кроме того, в ходе своего выступления Путин поручил в ближайшие годы обновить или открыть медицинские кабинеты в тех школах, где это необходимо.

"Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. <...> Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета", – сказал Путин.

Вместе с тем президент предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университетах. Помимо этого, Путин потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. Механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться, указал он.