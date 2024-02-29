29 февраля, 14:06Общество
Путин поручил кабмину подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья в регионах страны. Об этом он сообщил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Он напомнил, что при федеральной поддержке многие регионы нарастили темпы расселения аварийного жилья. Всего за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 миллиона человек.
"В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику", – заявил президент.
В конце прошлого года зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что более 578 тысяч жителей РФ переехали из аварийного жилья с начала 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда". Из них – более 150 тысяч получили новое жилье благодаря региональным программам, а не за счет средств федерального бюджета, отметил зампред.
При этом национальным проектом до конца 2024 года было запланировано переселить 536 560 человек. Всего в стране за четыре года уже расселили около 9,8 миллиона квадратных метров ветхого жилья.
Темпы программы реновации увеличатся в два раза
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