Путин поручил кабмину подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья

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Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья в регионах страны. Об этом он сообщил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Он напомнил, что при федеральной поддержке многие регионы нарастили темпы расселения аварийного жилья. Всего за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 миллиона человек.

"В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику", – заявил президент.

В конце прошлого года зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что более 578 тысяч жителей РФ переехали из аварийного жилья с начала 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда". Из них – более 150 тысяч получили новое жилье благодаря региональным программам, а не за счет средств федерального бюджета, отметил зампред.

При этом национальным проектом до конца 2024 года было запланировано переселить 536 560 человек. Всего в стране за четыре года уже расселили около 9,8 миллиона квадратных метров ветхого жилья.

Темпы программы реновации увеличатся в два раза