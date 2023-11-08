Более 578 тысяч россиян переехали из аварийного жилья – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 578 тысяч жителей РФ переехали из аварийного жилья с начала 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом говорится в заявлении зампреда правительства России Марата Хуснуллина, размещенном на сайте Кабмина.

Из них – более 150 тысяч получили новое жилье благодаря региональным программам, а не за счет средств федерального бюджета, отметил зампред.

"При этом национальным проектом до конца 2024 года было запланировано переселить 536 560 человек", – сказал он.

Всего в стране за четыре года уже расселили около 9,8 миллиона квадратных метров ветхого жилья. При этом 16 субъектов уже завершили программу расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. До конца 2023 года к ним добавятся еще 34 субъекта РФ, уточнил Хуснуллин.

В 2022 году власти запустили новую программу, в которой уже задействованы 14 регионов России. В рамках нее новые квартиры получили уже 12 950 человек.

За первые 6 месяцев 2023 года в рамках программы реновации столичного жилья городские власти выделили 60 участков суммарной площадью около 50 гектаров.

При этом более 100 новостроек с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров возводится сейчас в Москве на месте снесенных домов.

Темпы программы реновации увеличатся в два раза