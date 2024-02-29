Путин объявил о запуске приема заявок на кадровую программу "Время героев"

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Ветераны спецоперации на Украине, офицеры и солдаты, служащие в действующих частях, смогут принять участие в первом учебном потоке программы "Время героев", прием заявок на которую начнется с 1 марта этого года. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Российский лидер уточнил, что эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления и конкурс "Лидеры России".

"Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов", – сказал Путин.

Президент уточнил, что подать заявку на "Время героев" смогут военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом. При этом звания и должности не важны. Главное, добавил Путин, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.

Президент добавил, что наставниками первых участников проекта станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.

"В дальнейшем расширим такие кадровые программы, запустим управленческие курсы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Причем статус академии, считаю, законодательно повысить. Кроме того, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах", – отметил Путин.

По его словам, в переломные моменты истории именно такие люди становятся на передний план. Им можно передать и доверить Россию, указал Путин.

"Элита – те, кто служит России, а не те, кто набил карманы в 1990-х", – добавил он.

Во время своей речи Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало проведение спецоперации на Украине. Президент подчеркнул, что сегодня РФ отстаивает собственные суверенитет и безопасность в праведной борьбе, а также защищает соотечественников в Донбассе и Новороссии.

Он добавил, что российское государство всегда будет помнить своих павших героев. Президент объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции.

Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа 6 минут.

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