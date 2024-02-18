Путин заявил, что РФ ждала соблюдения Минских соглашений

Фото: kremlin.ru

Россия планировала постепенно реализовывать Минские соглашения, однако вторая сторона не собиралась этого делать. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил Владимир Путин.

"Ну думал, что сможем постепенно, постепенно. Но вот вторая сторона и не собиралась этого делать. Вот, в чем проблема. Поэтому причина заключается именно в этом", – указал он.

До этого президент подчеркивал, что РФ могла бы раньше начать активные действия на Украине, однако Москва долго пыталась решить конфликт мирными средствами и полагалась на порядочность оппонентов. Как выяснилось позже, РФ "водили за нос", используя эти соглашения, о чем позже и признались некоторые западные лидеры, говорил глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация начиналась против Украины, но со временем она приобрела форму войны против коллективного Запада. Он также считает, что западные страны во главе с США напрямую вовлечены в украинский конфликт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что вариантов договориться о ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Запада учитывать интересы России.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне