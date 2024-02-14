Песков заявил, что СВО приобрела форму войны против Запада

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Спецоперация начиналась против Украины, но со временем она приобрела форму войны против коллективного Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также считает, что западные страны во главе с Соединенными Штатами напрямую вовлечены в украинский конфликт. Это, по его мнению, может привести к затягиванию спецоперации, однако не изменит ход вещей. Песков уточнил, что СВО закончится тогда, когда все ее цели будут достигнуты.

Ранее политик сообщал, что РФ важно достичь целей проводимой на Украине спецоперации, предпочтительно – мирным путем. Но если это отвергается, СВО продолжается, указал пресс-секретарь президента.

Он также напомнил, что Владимир Путин не раз предлагал путь диалога, решить вопросы политико-дипломатическими средствами. Переход к военному решению проблемы стал крайней мерой после того, как России отказали в диалоге, подчеркнул Песков.

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