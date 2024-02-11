Цели СВО были актуальны и до ее начала, а Путин не раз предлагал путь диалога – Песков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

России важно достичь целей специальной военной операции, предпочтительно сделать это мирным путем. Однако если этот путь отвергается, спецоперация продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков напомнил, что президент России не раз предлагал путь диалога, решить задачи политико-дипломатическими средствами. По словам пресс-секретаря президента, переход к военному решению этой проблемы был крайней мерой после того, как России было отказано в диалоге.

"И поэтому для нас главное – достичь целей. Предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция", – отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным искренне пытался донести до западного зрителя идеологию Путина. Также пресс-секретарь президента отметил, что в донесении своей позиции Путин опирается на очень глубокое знание истории, свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников.