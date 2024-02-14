Путин выразил сожаление, что РФ не начала активных действий на Украине раньше

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Россия могла бы раньше начать активные действия на Украине, однако Москва долго пыталась решить конфликт мирными средствами и полагалась на порядочность оппонентов. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в телеграм-канале Кремля.

"Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений", – подчеркнул российский президент.

Однако, как выяснилось позже, РФ "водили за нос", используя эти соглашения, о чем позже и признались некоторые западные лидеры, заявив, что данные договоренности нужны были лишь для того, чтобы дополнительно "накачать оружием" Киев.

Отдельно глава государства прокомментировал ситуацию с расширением НАТО, в частности, на территорию Украины. Путин отметил, что Москву беспокоит возможность втягивания в Альянс Украины, так как это угрожает безопасности РФ. Он также напомнил о ранее дававшихся военным блоком обещаниях не распространять свою территорию на восток.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация начиналась против Украины, но со временем она приобрела форму войны против коллективного Запада. Он также считает, что западные страны во главе с США напрямую вовлечены в украинский конфликт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что вариантов договориться о ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Запада учитывать интересы России.

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