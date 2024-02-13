Путин поручил ускорить предоставление выплат участникам СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по ускорению предоставления выплат участникам спецоперации на Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции", – отмечается в сообщении.

Кроме того, российскому правительству нужно будет рассмотреть вопрос и представить предложения о подходах к предоставлению соцгарантий гражданам из добровольческих формирований.

Доклад необходимо предоставить до 1 марта этого года.

Ранее рабочая группа по СВО совместно с сенаторами и депутатами внесла инициативу, позволяющую защитить права "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Согласно задумке, проект будет охватывать отношения, которые не были оформлены в органах ЗАГС до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца.

До этого первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по СВО приняла поправки, защищающие права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат. Он уточнил, что поправки включают в себя ситуации, когда у погибшего военного осталась беременная супруга.

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