Путин призвал вдвое сократить бедность среди многодетных семей РФ к 2030 году

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Уровень бедности среди многодетных семей в стране следует сократить в два раза к 2030 году, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей", – подчеркнул президент.

Вместе с тем Путин добавил, что российская сторона будет принимать дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране.

По словам главы государства, количество живущих за чертой бедности россиян в 2023 году сократилось до 13,5 миллиона человек. Однако, продолжил президент, это все равно большое число.

Также Путин заявил, что МРОТ к 2030 году должен вырасти почти вдвое, до 35 тысяч рублей. По словам президента РФ, это отразится на размере выплат и зарплат.

Помимо этого, российский лидер предложил увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей с 1 марта 2024 года. Он добавил, что в стране, помимо прочего, утвердят дополнительную выплату в 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

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