Россия "зевнула" необходимость расширения БАМа и "Транссиба", но наверстает это – Путин

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До 2030 года в России расширится пропускная способность Байкало-Амурской (БАМа) и Транссибирской магистралей. Об этом во время оглашения послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин.

"В свое время мы, извините за моветон, "зевнули" немножко. Вовремя кое-что не сделали. Ладно, теперь должны наверстать, и наверстаем", – указал президент.

По его словам, пропускную способность магистралей к 2030 году планируют увеличить со 173 до 210 миллионов тонн в год.

Ранее стало известно, что в перспективе в столице могут увеличить пропускную способность на Московском центральном кольце (МЦК). Планируется не только увеличить количество и размер поездов, но и расширить и реконструировать некоторые остановочные пункты.

