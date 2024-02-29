29 февраля, 14:42Транспорт
Россия "зевнула" необходимость расширения БАМа и "Транссиба", но наверстает это – Путин
Фото: kremlin.ru
До 2030 года в России расширится пропускная способность Байкало-Амурской (БАМа) и Транссибирской магистралей. Об этом во время оглашения послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин.
"В свое время мы, извините за моветон, "зевнули" немножко. Вовремя кое-что не сделали. Ладно, теперь должны наверстать, и наверстаем", – указал президент.
По его словам, пропускную способность магистралей к 2030 году планируют увеличить со 173 до 210 миллионов тонн в год.
Ранее стало известно, что в перспективе в столице могут увеличить пропускную способность на Московском центральном кольце (МЦК). Планируется не только увеличить количество и размер поездов, но и расширить и реконструировать некоторые остановочные пункты.
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