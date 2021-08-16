Путин поручил контролировать цены на сырье и материалы для модернизации БАМа и Транссиба

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Владимир Путин поручил правительству контролировать цены на сырье, материалы и работы при модернизации инфраструктуры и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщает РИА Новости.

Отчет о выполнении поручения нужно подготовить к 15 октября.

БАМ – это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Первый – это Транссибирская магистраль.

Также президент поручил обеспечить финансирование программы социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. В том числе поручено предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Доклад об исполнении поручения нужно представить до 15 октября 2021 года, а далее – ежеквартально. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

В июле Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и "притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам". Такое заявление президент сделал после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры на совещании с членами правительства. Речь шла в том числе о модернизации Восточного полигона.

Помимо этого, Путин призвал не терять времени с работами по третьему этапу развития Транссиба и БАМа. Российский лидер подчеркнул, что при нехватке мощностей строительных организаций нужно подключать другие.