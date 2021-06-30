Власти РФ ищут ответственных за срыв модернизации БАМа и Транссиба – СМИ

11:55
Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти ответственных за задержку работ по строительству Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ и Транссиб). Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что такое поручение оказалось связанным с несколькими сообщениями о срывах сроков определенных этапов строительства и проблемами, которые возникали в период реализации проектов.
Эксперты склоняются к мнению, что винить в задержках следует тех, кто ответственен за затягивание проектирования и неправильную организацию работ. Кроме того, подчеркивается, что частично виноваты генподрядчики и те, на ком лежит ответственность за механизм их выбора.
"Если говорить в целом о позднем начале работы над расширением Восточного полигона, а не только с момента утверждения проекта, то на задержку косвенно повлияли сами чиновники, которые в начале десятилетия активно подвергали сомнению востребованность БАМа и Транссиба", – добавили эксперты.
В свою очередь, глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что одним из исполнителей поручения президента выступает глава РЖД Олег Белозеров. По мнению Бурмистрова, это может привести ко вниманию к лицам, которые уже не участвуют в проекте, поскольку внешняя проверка для руководства компании принесла бы больше рисков.
Ранее в РЖД рассказали о перспективах развития БАМа. Первый этап полигона стартовал в 2013 году. Он позволяет перевозить в восточном направлении 144 миллиона тонн.
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