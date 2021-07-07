Фото: kremlin.ru
Владимир Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и "притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам".
Такое заявление президент сделал после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры на совещании с членами правительства в среду, 7 июля. Речь шла в том числе о модернизации Восточного полигона.
"Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", в том числе и строителей", – сказал глава государства.
Помимо этого, Путин призвал не терять времени с работами по третьему этапу развития Транссиба и БАМа. Российский лидер подчеркнул, что при нехватке мощностей строительных организаций нужно подключать другие.
Модернизация Восточного полигона является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в России. В текущем году планируется увеличить до 144 миллионов тонн провозную способность БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока.
Ранее президент порекомендовал руководству регионов РФ проводить сеанс прямого общения с населением не реже, чем раз в год, чтобы власти субъектов могли скорректировать свою работу в различных сферах.
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