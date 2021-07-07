Путин порекомендовал губернаторам раз в год проводить прямые линии с жителями

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Владимир Путин порекомендовал руководству российских регионов проводить сеанс прямого общения с населением не реже, чем раз в год. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год проводить прямое общение с жителями регионов", – говорится тексте.

Ранее Путин в ходе ежегодной прямой линии рекомендовал губернаторам проводить свои прямые линии, поскольку это позволит властям субъектов скорректировать свою работу в различных сферах.

По словам президента, прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы, но и потому, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан.

