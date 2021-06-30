Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин рекомендовал губернаторам проводить свои прямые линии, поскольку это позволит властям субъектов скорректировать свою работу в различных сферах. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии.

По словам президента, прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы, но и потому, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан.

"Это чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах: социальной политике, здравоохранении, жилищном строительстве. Поэтому я рекомендовал бы руководителям регионов, моим коллегам, прислушаться к мнению граждан", – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прозрачность и честность проведения думских выборов на местах будет критерием для оценки эффективности региональных властей.

Прямая линия с Владимиром Путиным транслируется в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним подготавливались к эфиру и работали со всеми вопросами.