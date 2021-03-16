Губернаторов будут оценивать по степени прозрачности думских выборов в регионах – Песков

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Прозрачность и честность проведения думских выборов на местах будет критерием для оценки эффективности региональных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, будут ли результаты голосования за "Единую Россию" в конкретных регионах на выборах в Госдуму учитываться при оценке эффективности губернаторов.

"Единственный критерий оценки эффективности – это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов", – сказал Песков.

По его словам, это всем хорошо известно.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что запланированные на сентябрь этого года выборы в Госдуму переносить не будут. По ее словам, такие действия являются нецелесообразными и нереальными. Она призвала завершить спекуляции на данную тему.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму не обсуждается в Кремле.

При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее не исключил, что депутатов могут распустить в марте, а проведение досрочных выборов в Госдуму состоится в начале лета.

