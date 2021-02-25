Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму не обсуждается в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне не известно о таких активных разговорах, я слышал высказывания Владимира Вольфовича [Жириновского], но об активности разговоров мне ничего не известно. И в администрации [президента] таких разговоров не ведется", – приводит слова Пескова ТАСС.

Как уточняется, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее не исключил, что депутатов могут распустить в марте, а проведение досрочных выборов в Госдуму состоится в начале лета.

Ранее Владимир Путин призвал провести достойные выборы в Государственную думу. По его словам, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.

Президент РФ также призвал депутатов в ходе будущей избирательной кампании не ругаться, а вести диалог. Кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей кампании, подчеркнул президент.

В единый день голосования в 2021 году в Москве пройдут выборы сразу на трех уровнях. Москва вместе со всей страной проголосует за депутатов Госдумы, причем по федеральному списку партий и по одномандатному округу. Также жители районов Академического, Гагаринского, Ломоносовского, части района Проспект Вернадского проголосуют на довыборах депутатов в Мосгордуму.