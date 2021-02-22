Путин в обращении к делегатам съезда СР пожелал им достойно проявить себя на выборах

Фото: kremlin.ru
Открытие съезда партии "Справедливая Россия" началось с приветственного обращения Владимира Путина. В нем глава государства пожелал объединенной партии достойно проявить себя на предстоящих выборах, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" собираются объединиться и создать новую левопатриотическую партию "Справедливая Россия – За правду".
По словам Путина, "Справедливая Россия" – одна из авторитетных политических сил в стране. Он отметил, что законодательные инициативы партии вызывают неизменное уважение.
Глава государства выразил уверенность, что начатый объединительный процесс позволит партиям с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества.
Ранее лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об объединении.
Манифест содержит 12 пунктов, названных принципами правды, патриотизма и справедливости. Среди них: усиление регулирующей роли государства в экономической сфере, введение прогрессивной системы налогообложения, ужесточение санкций за коррупционные преступления, увеличение МРОТ, социальных пособий и пенсий, постепенная отмена ЕГЭ и децентрализация бюджета.
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