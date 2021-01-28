Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились

Фото: Агентство "Москва"
Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об объединении. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что церемония подписания документа прошла в Государственном центральном музее современной истории России.
Манифест содержит 12 пунктов, названных принципами правды, патриотизма и справедливости. Среди них: усиление регулирующей роли государства в экономической сфере, введение прогрессивной системы налогообложения, ужесточение санкций за коррупционные преступления, увеличение МРОТ, социальных пособий и пенсий, постепенная отмена ЕГЭ и децентрализация бюджета.
Миронов заявил, что подписание документа является историческим событием, поскольку оно ознаменовало начало объединения всех левопатриотических сил России. Он отметил, что многие члены партии "За правду" уже написали заявления о вхождении в "Справедливую Россию". По словам Миронова, объединенная партия на ближайших думских выборах будет претендовать как минимум на второе место по числу набранных голосов.
Об объединении "Справедливой России" с двумя другими партиями Миронов объявил 20 января. Отмечалось, что новая политическая сила получит название "Справедливая Россия – за правду".
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