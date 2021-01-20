Миронов объявил об объединении СР с "Патриотами России" и "За правду"

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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал об объединении с политическими партиями "За правду" и "Патриоты России". Оно произойдет в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
"Дело в том, что после длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении двух лет, принято решение о том, что в ближайшем будущем произойдет объединение трех политических партий", – заявил Миронов. По словам политика, у всех партий есть право на участие в выборах в Государственную думу без сбора подписей.
В результате "Справедливая Россия" после объединения с двумя другими партиями станет называться "Справедливая Россия – за правду". У партии появятся один председатель и два заместителя.
"Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру", – подчеркнул Миронов.
Ранее в Госдуме предложили освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах. Миронов выразил мнение, что ЕГЭ не соответствует образовательному процессу в школе, что заставляет старшеклассников учиться по двойной программе.
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