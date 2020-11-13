В Госдуме сочли несправедливым предложение устанавливать размер стипендий выше МРОТ

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает несправедливым предложение устанавливать размер стипендий выше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Студентов поддерживать необходимо, но сегодня у нас минимальный размер заработной платы составляет 12 тысяч рублей. И говорить о том, чтобы студенты получали столько же, как некоторые работающие люди, а этих людей несколько миллионов <...> Да, возможно, 6–7 тысяч рублей, но точно не как минимальная заработная плата", – приводит Агентство "Москва" слова депутата.

Вострецов напомнил, что некоторые студенты за успехи в учебе получают повышенную стипендию. Он подчеркнул, что есть и те, кто претендует или уже получает президентскую стипендию, которая достигает 30 тысяч рублей. По словам депутата, поощрять подобными способами стоит только тех, кто стремится учиться и работать, а не тех, кто поступил в институт "для галочки".

Член комитета Госдумы также добавил, что можно рассмотреть вариант, когда стипендию выплачивает организация, с которой у студента заключен целевой договор на обучение. По его словам, с помощью такой системы организация в будущем получит специалиста, а студент на время обучения – дополнительный заработок.

Ранее СМИ сообщили, что лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить размер студенческих стипендий до 15–20 тысяч рублей в месяц.