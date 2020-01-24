Студентам могут повысить стипендию до прожиточного минимума

14:07
Фото: depositphotos/gutaper
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает повысить студенческие стипендии до уровня прожиточного минимума, сообщает Агентство "Москва".
"Стипендии у нас индексируются примерно на 100–150 рублей каждый год. В этом году запланирована "щедрая" прибавка в 90 рублей – этих денег едва хватит на обед в студенческой столовой. После очередного символического повышения стипендия для студентов с хорошей успеваемостью составит чуть больше 3 тысяч рублей. Это около четверти прожиточного минимума. Понятно, что на жизнь этой суммы не хватит", – подчеркнул парламентарий.
По его словам, учащиеся вынуждены полагаться на помощь родителей либо работать в ущерб учебе. "Сегодня стипендия считается стимулирующей выплатой. Спрашивается: к чему она стимулирует? К тому, чтобы студенты после учебы стояли на раздаче в фастфудах?" – задался вопросом депутат.
Согласно инициативе, минимальная стипендия не может быть ниже прожиточного минимума региона, в котором находится вуз. Кроме того, предлагается новое определение самого понятия стипендии.
Миронов напомнил, что его партия уже не в первый раз вносит в Госдуму этот законопроект, и выразил надежду, что при новом правительстве он будет принят.
В конце прошлого года президиум правительства Москвы принял постановление, согласно которому планируется проиндексировать стипендиальные фонды колледжей и вузов, входящих в столичную систему образования.
По состоянию на сегодняшний день в городских колледжах и вузах обучается примерно 100 тысяч студентов и аспирантов. В каждом бюджетном учреждении существуют определенные критерии получения стипендии – причем речь идет как об академической, так и о социальной выплатах.
В сентябре Совет Федерации одобрил закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на материальную помощь. Речь идет о выплатах, размер которых не превышает 4 тысяч рублей в год.
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