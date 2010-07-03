Власти Москвы увеличили стипендиальные фонды в городских вузах и колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Президиум правительства Москвы принял постановление, согласно которому планируется проиндексировать стипендиальные фонды колледжей и вузов, входящих в столичную систему образования.

Процедура запланирована на 2020 год. Согласно поправкам в постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. № 761-ПП", величина индексации составит 3,7 процента.

По состоянию на сегодняшний день в городских колледжах и вузах обучается примерно 100 тысяч студентов и аспирантов. В каждом бюджетном учреждении существуют определенные критерии получения стипендии – причем речь идет как об академической, так и о социальной выплатах.

В сентябре Совет Федерации одобрил закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на материальную помощь. Речь идет о выплатах, размер которых не превышает 4 тысячи рублей в год.

