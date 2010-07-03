Совфед одобрил закон об освобождении студентов от налога на матпомощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Члены Совета Федерации одобрили закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на материальную помощь, сообщает Агентство "Москва".

По закону, освобождаются от налогообложения суммы материальной помощи, не превышающие 4 тысячи рублей в год, выплачиваемые студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Ранее Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Значимость этой инициативы отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что соответствующий законопроект "устранит правовую несправедливость" в отношении социально незащищенных категорий студентов.

Документ разработали депутаты во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой. Отмечалось, что налогообложению не подлежат стипендии студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений и другие категории учащихся.

При этом вузы и колледжи выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая материальная помощь не отличается от той, которая оказывается сотрудникам, однако облагается НДФЛ.

