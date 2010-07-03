Госдума освободила студентов от налога на матпомощь

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на материальную помощь. Решение принято в ходе пленарного заседания.
По закону, освобождаются от налогообложения суммы материальной помощи, не превышающие 4000 рублей в год, выплачиваемые студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.
Ранее значимость этой инициативы отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что соответствующий законопроект "устранит правовую несправедливость" в отношении социально незащищенных категорий студентов.
Документ разработали депутаты во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой.
В апреле 2019 года Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты налога при оказании им материальной помощи. Отмечалось, что налогообложению не подлежат стипендии студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений и другие категории учащихся.
При этом вузы и колледжи выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая материальная помощь не отличается от той, которая оказывается сотрудникам, однако облагается НДФЛ.
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