Миронов предложил выплатить малоимущим по 10 тыс рублей к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил провести единовременные выплаты малоимущим к Новому году в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Коронавирус и экономический кризис ударили практически по всем отраслям экономики и по всему обществу. Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В связи с этим предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат", – сказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что в таких выплатах особенно нуждаются инвалиды, одинокие пенсионеры, в том числе те, которые вынуждены соблюдать домашний режим, а также многодетные и малоимущие семьи. Миронов предложил сделать это по аналогии с единовременной выплатой семьям с детьми минувшим летом.

Ранее депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) предложил бесплатно переобучать малоимущих граждан по специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса. Депутат подчеркнул, что его инициатива предусматривает трудоустройство граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

