Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгордумы
Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила о необходимости выделить дополнительные средства на поддержку безработных. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Депутат напомнила, что бюджет столицы на 2021–2023 годы включает в себя 1 триллион 700 миллиардов рублей на социальную поддержку горожан, из которых на будущий год приходятся 569 миллиардов. Таким образом, финансовый план сохранит социальную направленность.
По словам Гусевой, несмотря на правильные шаги, бюджет можно доработать в отдельных направлениях.
"На мой взгляд, к таким программам [которые следует усилить] относится и поддержка людей, потерявших работу. Уровень безработицы в Москве достаточно низок по мировым меркам – около 3,04%, однако нам стоит подумать в сторону увеличения соответствующих статей расходов городского бюджета", – заявила депутат.
В нынешней редакции финансового плана Москвы предусмотрено 2,1 миллиарда рублей на выплаты безработным. В эту сумму входят надбавка по 850 рублей и компенсация за пользование транспортом в размере 1 450 рублей.
Людмила Гусева также подчеркнула, что в столице помощь гражданам, которые лишились работы, оказывают также программами трудоустройства. С начала 2020 года на новое место работы вышли около 150 тысяч человек, которым помогли в московских проектах.
Ранее в ноябре председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что социальная направленность столичного бюджета поможет поддержать граждан старшего возраста.
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