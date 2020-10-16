Столичная служба занятости предлагает соискателям более 250 тысяч вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская служба занятости предлагает горожанам более 250 тысяч вакансий. Этот показатель вдвое большем, чем до пандемии коронавируса, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что в городе только за последние три недели работу получили более 21 тысячи человек. Ракова подчеркнула, что в правительстве города создали эффективную систему по поиску работы, в частности, заключили сотрудничество с рекрутинговыми сайтами.

"Больше всего вакансий сейчас в сферах торговли и услуг, ИТ-секторе и среди офисных должностей, интегрированных в цифровую экономику", – поделилась заммэра.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, столичная служба занятости является крупнейшим государственным оператором по поиску работы. Она состоит их 56 отделов трудоустройств. Большинство из них расположены в офисах "Мои документы". Только в этом году благодаря порталу в городе трудоустроили более 130 тысяч человек.

Для специалистов сферы оптовой и розничной торговли, профессия которых стала самой востребованной в октябре, предлагается 17 процентов от общего количества вакансий. Порядка 15 процентов вакансий открыты для профессионалов в сфере сервисной индустрии. На третьем месте расположились специалисты ИТ-сферы и офисный персонал, связанный с цифровой экономикой.

Кроме этого, безработные, женщины с детьми-дошкольниками и люди старше 50 лет при необходимости могут получить бесплатное обучение. Программу реализует центр занятости "Моя работа". Во время учебы данной категории граждан назначается стипендия. Подробная информация доступна по телефону +7 (495) 705-75-75.

Отмечается, что в настоящее время центр занятости оказывает услуги в формате онлайн. Личную консультацию можно получить в офисе по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Предварительно необходимо оформить заявку на сейте czn.mos.ru или на mos.ru.

Ранее стало известно, что в Москве запустили проект "Первая работа", который нацелен на помощь в трудоустройстве молодым специалистам, окончившим вузы и колледжи. Реализацией проекта занимается центр занятости населения "Моя работа".

