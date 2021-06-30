Путина возмутили угрозы чиновников в адрес участницы прямой линии

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин потребовал принять меры в отношении чиновников, которые запугивали женщину.
В ходе прямой линии жительница Новокузнецка рассказала о проблемах с одним из местных коррекционных учебных заведений, которые горожане пытались решить путем обращений к руководству заведения. Однако вместо необходимых действий она получила лишь угрозы в свой адрес.
Жительнице угрожали лишением опекунства над ее внуком в том случае, если она обратится к президенту. В ответ на это российский лидер заявил, что женщине не о чем беспокоиться, и потребовал от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева принять необходимые меры.
"Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения", – сказал он.
Ранее Путин рассказал о практике кураторства регионов РФ. Он подчеркнул, что в дальнейшем эта работа будет углублена.
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