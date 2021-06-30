Путин пообещал, что правительство разберется с выплатами на детей в Астраханской области

Путин пообещал разобраться в ситуации с выплатами на детей в Астраханской области

Владимир Путин пообещал, что поручит правительству разобраться в ситуации с отказами в выплатах на детей в Астраханской области.

В ходе прямой линии жительница Астрахани задала президенту вопрос о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.

"Давайте мы с этим разберемся. Я правительству поручу обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы", – ответил президент.

Российский лидер посоветовал гражданам при потере работы сразу зарегистрироваться в службе занятости.

"Я надеюсь, что мои коллеги в вашем регионе, в Астрахани, меня услышат и соответствующим образом отреагируют", – добавил Путин.

Провести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста, предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле текущего года. Минтруду на выплаты для школьников понадобится порядка 200 миллиардов рублей. Об этом ранее заявлял глава ведомства Антон Котяков.