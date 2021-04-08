В России начали по-новому выплачивать пособия по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России вступили в силу изменения выплат пособий по безработице, которые расширяют возможности получения максимальных средств для определенных граждан. Постановление опубликовано на сайте правительства.
"Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что максимальное пособие составляет 12 130 рублей, минимальное – 1 500 рублей. Согласно правилам, первые три месяца гражданин получает 75 процентов заработка (но не более 12 130 рублей), последующие три месяца – 60 процентов (но не более 5 000 рублей).
Если раньше выплаты начисляли с первого дня признания безработным, то теперь это будет происходить в течение трех месяцев в целом, вне зависимости от переносов и перерывов.
Новые правила также корректируют и получение средств беременным женщинам, оставшимся без работы. Выплаты пособия будут перенесены в случае, если они совпадают с периодом получения пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам.
Кроме того, срок начисления выплат по безработице будет перенесен и у тех, кого в период получения максимального пособия вызвали на военные сборы.
Ранее стало известно, что с апреля 2021 года выплаты на детей от трех до семи лет будут начисляться опекунам. До этого при расчете среднедушевого дохода приемный ребенок не включался в состав семьи.
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