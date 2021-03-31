Правительство РФ расширило возможности получения максимального пособия по безработице

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В России скорректирован порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере. Он коснется отдельных категорий граждан, сообщили в пресс-службе правительства.
"Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в подобных случаях максимальные пособия будут начислять в течение трех месяцев в целом, а не в первые три со дня признания гражданина безработным.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Это значит, что безработных можно регистрировать в дистанционном формате с помощью портала "Работа в России".
Кроме того, пособия по безработице можно оформлять через личный кабинет на портале госуслуг.
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